Heads Up! Phones Down Edition: Ein Party-Game für die ganze Familie

Zu Heads Up! Phones Down Edition gibt es ein neues Gameplay-Video, das euch einen ersten Eindruck vermittelt.

Mit Heads Up! Phones Down Edition erhaltet ihr ein Party-Game für die ganze Familie und eure Freunde. Der Sinn des Spiels ist es, die Wörter, Games, Lieder und vieles mehr zu erraten.

Dazu muss sich ein Spieler mit dem Rücken zum Bildschirm drehen und erraten, was gesucht wird. Die anderen Mitspieler versuchen euch dabei zu helfen, was gesucht ist und ihr müsst das richtige Wort herausfinden.

Wie ihr das Ganze anstellt, ist euch dabei überlassen. Ob summen, singen oder aber auch sprechen – alles ist erlaubt. Mit über 90 verschiedenen Kategorien kommt so schnell keine Langeweile auf. Seid ihr ein Meister des erraten des gesuchten Wortes? Dann findet es mit Heads Up! Phones Down Edition heraus.

Wir von XboxDynasty haben das Spiel bereits getestet und zeigen euch in einem kurzen Video die Kategorien und auch einige Beispiele dazu, welche Wörter, Lieder, Games, Teams und vieles mehr gesucht wird.

Heads Up! Phones Down Edition ist bereits seit dem 09. November 2023 im Xbox Store verfügbar und kostet 39,99 €.