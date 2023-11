A Plague Tale: Requiem: Hinweise auf Nachfolger

Das im Oktober 2022 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC und im Xbox Game Pass veröffentlichte A Plague Tale: Requiem konnte den Meilenstein von insgesamt drei Millionen Spielern erreichen.

Via X bedankte sich Publisher Focus Entertainment bei allen Spielern und enthüllte im selben Atemzug ein neues Projekt, welches ebenfalls in Zusammenarbeit mit Plague Tale-Entwickler Asobo Studio entstehen wird.

Weder Details zum Spiel, noch ob es sich bei dem Projekt um ein komplett neues Spiel oder möglicherweise sogar um einen dritten Teil der beliebten Adventure-Reihe handelt, wurde verraten.

Eine Stellenausschreibung von Asobo für einen Senior Game Designer, der das Plague Team des Studios unterstützen soll, enthält allerdings einige Anforderungen, die man leicht als Hinweise auf A Plague Tale 3 interpretieren könnte.

Unter vorteilhafte Extraqualifikationen werden in der Ausschreibung die beiden Punkte „Du hast A Plague Tale: Innocence und/oder Requiem gespielt“ und „Du hast professionelle Erfahrung in der Arbeit an einem narrativen Adventure-Spiel oder zumindest ein starkes persönliches Interesse an diesem Genre“ aufgeführt.