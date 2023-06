Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharaos: Collector’s Edition zum Spiel vorgestellt

Erfahrt mehr über die Inhalte der Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharaos Collector’s Edition für Xbox Series X|S und Xbox One.

Zu Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharaos wurden jetzt die zum Launch verfügbaren Editionen vorgestellt. Das von Tintinimaginatio und Microids koproduzierte Spiel wird vom spanischen Studio Pendulo Studios entwickelt, das seit fast 30 Jahren zu den führenden Anbietern von Abenteuerspielen gehört.

Die Limited Edition für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch wird enthalten:

Die Verkaufsversion des Spiels

Ein offizielles Steelbook

Drei Postkarten

Die Collectors Edition für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch wird enthalten:

Die Verkaufsversion des Spiels

Ein offizielles Steelbook

Drei Postkarten

Ein Notizbuch

Ein 160-seitiges Artbook

Eine Original-Figur

Inspiriert von einem der kultigen Abenteuer aus der Comic-Serie „Die Abenteuer von Tim und Struppi“ von Hergé, die sich weltweit über 275 Millionen Mal verkauft hat, kehrt der legendäre Reporter mit diesem neuen Videospiel in die faszinierende Welt der interaktiven Unterhaltung zurück.

Dank der dynamischen Zusammenarbeit zwischen Tintinimaginatio und Microids erweckt diese Koproduktion Tim und Struppi auf eine völlig neue und spannende Weise zum Leben.

Taucht ein in die aufregende Welt von Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharaos, wo der berühmte Journalist und sein treuer Begleiter Struppi außergewöhnliche Abenteuer erleben.

Nachdem der berühmte Reporter auf einer Kreuzfahrt durch das Mittelmeer Professor Sarkophag begegnet ist, macht er sich auf die Suche nach dem Grab des Pharaos Kih-Oskh.

Welche dunklen Geheimnisse birgt das Grabmal? Auf ihrer Reise von Ägypten nach Indien und durch Arabien kommen Tim und Struppi schließlich einem gigantischen Drogenhandelsnetz im gesamten Orient auf die Spur. Mach dich bereit für ein spannendes Abenteuer durch exotische Länder!

Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharaos bietet ein intensives Erlebnis in einem reichhaltigen Universum, das alle Merkmale aufweist, für die Tim und Struppi bekannt ist. Dieses fesselnde Abenteuer, ein wertvolles Vermächtnis von Hergés Kreativität, entführt die Spieler in das Herz des geheimnisvollen Ägyptens und in andere Länder von unvergleichlicher Schönheit.

Macht euch bereit, bezaubernde Umgebungen zu erkunden, knifflige Rätsel zu lösen und euch auf eine atemberaubende Reise zu begeben, bei der es viele Wendungen gibt. Begebt euch auf diese erstaunliche Reise und lasst euch sich von der Unermesslichkeit dieses faszinierenden Universums mitreißen.

Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharaos wird im November 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.