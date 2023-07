Tiny Tina’s Wonderlands: SHiFT-Code sorgt für Key-Nachschub

Ein neuer SHiFT-Code versorgt euch mit neuen Keys in Tiny Tina’s Wonderland und Borderlands 2 und 3.

Vault Hunter aufgepasst: Randy Pitchford von Gearbox Software hat einen neuen SHiFT-Code für euch parat, der drei Golden Keys in Borderlands 2 und 3 sowie drei Skeleton Keys Tiny Tina’s Wonderlands freischaltet. Falls ihr also noch immer fleißig am spielen seid und den Code einlösen wollt, lautet er:

JJXTJ-5HBS3-FWTC5-T3JBB-KRFKW

Diesen Code könnt ihr wie gewohnt direkt im Spiel oder auf der offiziellen Gearbox-Webseite eingelöst werden.