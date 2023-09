Tropico 6: Neuer DLC Going Viral angekündigt

Autor:, in / Tropico 6

El Presidente bekommt Unterstützung in Tropico 6: Modding für PC und einen neuen DLC „Going Viral“.

Publisher Kalypso Media und der hauseigene Entwickler Realmforge Studios freuen sich, den neuen DLC „Going Viral“ für Tropico 6 anzukündigen.

In „Going Viral“ haben Spieler die Möglichkeit, als El Prez in die Rolle eines Krisenmanagers zu schlüpfen und darüber zu entscheiden, ob im politischen Chaos einer Pandemie die Krankheit entweder besiegt oder aus ihr Kapital für das großartige Tropico geschlagen wird.

El Presidente und Penultimo (hauptsächlich El Presidente) haben den Umständen entsprechend beschlossen, die Bürger Tropicos mit der außerordentlichen Befugnis auszustatten, zusätzliche Inhalte und Mods selbst zu erstellen und ihr Spiel damit zu bereichern.

Nach Gesprächen mit den Botschaftern von Mod.io musste El Prez dieses unfassbare Tool einfach mit seinen treusten Bewohnern teilen. Die im Tool erstellten Mods können auf der Mod.io Webseite veröffentlicht und über einen neuen Menüpunkt im Spiel für die PC-Versionen auf Steam, im Epic Games Store, Microsoft Store und auf GOG heruntergeladen werden.

Das Kit zur Erstellung der Mods ist kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Das Bildungsministerium von Tropico hat eine Reihe von Videos zur Verfügung gestellt, um neuen Moddern dabei zu helfen, diese für das Spiel zu erstellen. Diese Videos werden der Bevölkerung auf dem Kalypso-live YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt.

Nicht alles glänzt in Tropico – Im neuen DLC-Abenteuer von El Prez „Tropico 6 – Going Viral“ muss sich die wunderschöne Insel Tropico einer noch nie dagewesenen Krise stellen: Vier unterschiedliche Epidemien suchen die Bevölkerung heim.

Spieler müssen sich entscheiden, ob sie entweder Sicherheitsgarantien für die Bewohner Tropicos geben, oder besser einmalige Chancen nutzen, ihre Macht zu festigen.

Beispiellose Herausforderungen müssen bewältigt werden, darunter das Finden eines Heilmittels oder die Umsetzung von Quarantänemaßnahmen – und all dies in einer politischen Landschaft mit neuen Freunden und alten Feinden. Die Spieler stehen vor der Wahl: Die Epidemie in den Griff bekommen oder das Chaos zum eigenen Vorteil nutzen?

Tropico 6 – Going Viral wird ab dem 12. Oktober für Windows PC sowie ab dem 26. Oktober für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5 erhältlich sein. Das Tropico 6 Mod Kit ist erhältlich im Epic Games Store mit Mod-Unterstützung für Steam, Epic Games und GOG.