VED: Magischer Story-Trailer veröffentlicht

Besser VED als tot! Der Story-Trailer enthüllt, wie ihr in diesem magischen, storybasierten RPG über das Schicksal zweier Welten entscheidet.

Fulqrum Publishing und Karaclan verzaubern euch in einem Story-Trailer für VED, ein storygetriebenes RPG mit einem einzigartigen rundenbasierten Kampfsystem, das in einer lebendigen Welt voller Magie spielt.

Der preisgekrönte Titel ist das erste Spiel von Karaclan, einem kleinen Indie-Studio, das von den Brüdern Babadzhan, drei Künstlern aus Litauen, gegründet wurde, und wird 2024 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam, Epic Games Store und GoG erscheinen.

In VED schlüpft ihr in die Rolle von Cyrus, einem jungen Helden, der auf der Suche nach einem neuen Leben in die Stadt Micropolis kommt.

Dort entdeckt er plötzlich die Fähigkeit, sich zwischen zwei miteinander verbundenen Welten voller geheimnisvoller fliegender Inseln, seltsamer Kreaturen und gefährlicher Monster zu teleportieren.

Entfaltet eine interaktive Geschichte, in der jede Entscheidung wichtig ist, und helft Cyrus, die Wahrheit über diesen magischen Ort herauszufinden, damit ihr das Schicksal zweier Welten entscheiden könnt. Um eure Suche erfolgreich zu gestalten, müsst ihr die mächtige Magie der Veden beherrschen.

Hier gibt es den VED Story-Trailer zu sehen:

In der VED Screenshot-Galerie gibt es weitere beeindruckende Impressionen zu bewundern. VED wird im Jahr 2024 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam, Epic Games Store und GoG erscheinen.