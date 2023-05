TTK Games: Battlefield-Veteranen gründen neues Studio

22 Jahre hat der Kreativdirektor Lars „Mr. Battlefield“ Gustavsson an der Battlefield-Serie gearbeitet. Von Anfang an begleitete er das Franchise bis zu der internen Umstrukturierung im September 2022, wo er schlussendlich das Zepter weiter reichte.

Gustavsson kündigte bereits im März an, dass er ein neues Studio gründen wird. Jetzt wurden weitere Details bekannt gegeben und so wird Lars in Zusammenarbeit mit weiteren ehemaligen DICE Entwicklern, das Entwicklerstudio „Time to Kill“-Games leiten. Er wird als Hauptgeschäftsführer und Kreativdirektor in Zusammenarbeit mit den erfahrenen Kollegen den Firmensitz in Schweden leiten.

Unter anderem wird „Time to Kill“-Games durch den Sounddesigner Daniel Berlin unterstützt. Berlin sammelte als Game-Designer für Ubisoft eine Menge Erfahrung in Far Cry 3, bevor er 10 Jahre an der Seite von Gustavsson als leitender World Designer und Design-Direktor diverse Battlefield Spiele begleitete. Er wird fortan die Position des Senior-Design-Direktors für TKK-Games besetzen.

Als technischer Leiter ist Vidar Nygren mit in das Studio eingestiegen. Wie auch Gustavsson arbeitete er über 20 Jahre für DICE und war dort als Head of Technology für die Entwicklung der Frostbite-Engine mit zuständig.

Der neue Art-Direktor Peter Hyles war mehr als 10 Jahre für DICE in der Position des Studio-Art-Director tätig, wo auch er im Rahmen des Battlefield-Franchises arbeitete.

Über das Projekt selber sagte Gustavsson: „Für Spieler erklärt der Ausdruck ‚Time to Kill‘, wie sich der Shooter anfühlt und wie schnell er sich spielt. Wir haben den Begriff zu unserem Studionamen gemacht und zu einem Teil unserer Studiokultur. Für uns geht es bei dem Begriff ‚TTK‘ nicht nur um die handwerklichen Fähigkeiten, die hinter der perfekten Geschwindigkeit oder Unmittelbarkeit eines Spiels stehen – es geht darum, wie die Menschen seit Tausenden von Jahren die Zeit durch Spielen killen. Während meiner gesamten Karriere habe ich Spiele entwickelt, die Teamwork, freundschaftlichen Wettbewerb und den Einsatz von Verstand und Reflexen fördern, um ein Ziel zu erreichen und den Gegner zu überlisten. Wir spielen leidenschaftlich gerne Videospiele, weil wir glauben, dass es keinen besseren Zeitvertreib gibt.“