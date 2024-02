Whitethorn Games: Alle Xbox-Neuigkeiten vom Winter-Showcase

Whitethorn Games hat beim gestrigen Showcase zwei neue Spiele angekündigt, die auch für Xbox-Konsolen erscheinen.

Darüber hinaus verkündete man für Botany Manor den Release-Termin und zeigte für Magical Delicacy neues Gameplay.

Die Neuigkeiten samt Trailer zu den vier genannten Spielern haben wir nachfolgend für euch.

Slime Heroes

In einem Interview mit James Lewis, Leiter des Developer Acceleration Program bei ID at Xbox, kündigte Tomas Gomez, CEO und Gründer von Pancake Games, eine Partnerschaft mit Whitethorn Games an, um den kommenden 3D-Action-Adventure-Titel Slime Heroes auf den Markt zu bringen.

Als Teil des Showcases enthüllte der Publisher einen neuen Trailer, der einen der Bosse vorstellt, denen die Spieler im Spiel begegnen werden.

In Slime Heroes begebt ihr euch auf eine Reise durch eine skurrile Welt, die einem ungewöhnlichen Helden – einem Schleim – anvertraut wurde, der sie vor einer mysteriösen Korruption retten soll. Reist durch die weitläufige 3D-Welt – allein oder mit einem Freund – und begegnet wilden Feinden, herausfordernden, aber lösbaren Rätseln und vergessenen Schätzen.

Sammelt in der ganzen Welt magische Edelsteine und kombiniert sie dynamisch, um einzigartige und mächtige magische Fähigkeiten zu erschaffen, die selbst die korruptesten Schergen und Bosse zur Strecke bringen können. Entdeckt eine rührende Geschichte über das Überwinden von Erwartungen, Freundschaft und Vergebung, während ihr voranschreitet, denn auch Schleim kann ein Held sein!

Slime Heroes wird für PC über Steam und den Epic Games Store und für Xbox Series S|X erhältlich sein.

Botany Manor

Die majestätischen Tore von Botany Manor werden für die Öffentlichkeit geöffnet, denn der 9. April als Release-Termin für das wunderschöne Pflanzen-Puzzle-Spiel wurde mit einem neuen Trailer während des Whitethorn Winter 2024 enthüllt.

Das altehrwürdige Anwesen Botany Manor ist das Zuhause der pensionierten Botanikerin Arabella Greene. Nach einer langen Karriere hat sie eine Sammlung seltener, längst vergessener Pflanzen angehäuft, die erforscht werden müssen, um ihnen wieder zum Leben zu verhelfen.

Spielt in der Rolle von Arabella und erkundet das atemberaubende historische Herrenhaus und seine Umgebung, um in ihren Notizen, Büchern, Postern und den im Haus verstreuten Gegenständen nach Hinweisen zu suchen und die richtigen Umstände zu ermitteln, die der Flora zum Gedeihen verhelfen.

Schaltet neue Samen frei und pflanzt sie ein. Interaktive Gegenstände auf dem Anwesen, die gedreht und umgedreht werden können, liefern Informationen, die euch helfen, jedes Gartenrätsel zu lösen, die Pflanzen wachsen zu lassen und ihre geheimnisvollen Eigenschaften zu entdecken.

Botany Manor wird am 9. April 2024 für PC über Steam, Nintendo Switch und für Xbox One und Xbox Series S|X erhältlich sein. Das Spiel wird vom ersten Tag an mit dem Xbox Game Pass erhältlich sein.

Mythwrecked: Ambrosia Island

Ein neues Video von Entwickler Polygon Treehouse gibt einen ausführlichen Einblick in das Gameplay von Mythwrecked: Ambrosia Island, einschließlich eines umfassenden Blicks auf die zentrale Freundschaftsmechanik, die Schatzsuche und mehr: Außerdem bestätigte der Entwickler, dass das Spiel zum Launch auf Xbox One und Series S|X erhältlich sein wird.

Mythwrecked: Ambrosia Island lädt euch ein, in die Rolle der Rucksacktouristin Alex zu schlüpfen, die an den wunderschönen Ufern der Insel Ambrosia gestrandet ist. Als sie beginnt, ihre Umgebung zu erkunden, stellt sie fest, dass sie nicht allein ist – die Insel wird von den Göttern der griechischen Mythen und Legenden bevölkert! Doch etwas stimmt nicht – die Götter können sich nicht erinnern, wer sie sind. Um den Weg nach Hause zu finden, muss sie sich mit den Bewohnern anfreunden und ihnen helfen, ihre Erinnerungen wiederzuerlangen.

Erkundet die dynamische Insel in diesem nicht-linearen Abenteuer und enträtselt ihre Geschichte, um ihre himmlischen Gäste zu entdecken und durch eine einzigartige Beziehungsmechanik Freundschaften mit den Göttern aufzubauen. Je näher ihr euch kommt, desto mehr sind sie bereit, Alex mit ihren göttlichen Kräften zu helfen. Löst das Geheimnis der Insel Ambrosia, rettet die Götter und helft Alex hoffentlich, einen Weg zurück nach Hause zu finden!

Mythwrecked: Ambrosia Island wird im Sommer 2024 für PC über Steam und Xbox One und Series S|X erscheinen.

Magical Delicacy

Entwickler sKaule hat neues Gameplay-Material zum Koch-meets-Metroidvania-Lite Magical Delicacy veröffentlicht. Außerdem können Spieler, die auf das Spiel gespannt sind, bis zum 12. Februar die erste Steam-Demo spielen.

In Magical Delicacy übernehmt ihr die Rolle von Flora, einer jungen Hexe, die sich in die schöne Hafenstadt Grat begeben hat, um ihre magischen Fähigkeiten auszubauen. Mit der Kraft der Magie kocht ihr köstliche Gerichte für die Stadtbewohner aus einer Vielzahl von Zutaten, die ihr bei den örtlichen Händlern kaufen, in der Stadt sammeln oder in eurem Garten anbauen könnt.

Passt jedes Gericht durch ein kreatives Kochsystem an den Geschmack eurer Kunden an. Erkundet die charmante, von Metroidvanias inspirierte 2D-Platforming-Umgebung, erlangt neue Fähigkeiten, erreicht neue Gebiete und schaltet Abkürzungen frei.

Magical Delicacy wird noch in diesem Jahr für PC und Xbox One und Series S|X – ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass – erhältlich sein.