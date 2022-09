Xbox One Elite Controller Series 2: Wird zu Weihnachten im Design Lab aufgenommen

Viele Xbox-Spieler haben es sich eine lange Zeit gewünscht und Ende des Jahres wird ihr Wunsch in Erfüllung gehen: der Elite Wireless Controller Series 2 kommt ins Design Lab.

Wie Microsoft heute bei der Ankündigung des neuen Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core mitteilte, wird man zum Weihnachtsgeschäft seinen Elite Series 2 Controller über das Design Lab verfügbar machen. Damit wird Microsoft seinen Kunden eine viele Auswahlmöglichkeiten zur Gestaltung des Controllers bieten.

„Seit dem Start des Xbox Design Labs im Jahr 2016 war der wichtigste Wunsch der Fans, die Elite Controller in unser einzigartiges Anpassungsprogramm aufzunehmen, um eine weitere Personalisierung des Premium-Erlebnisses zu ermöglichen. Heute kündigen wir an, dass ihr noch in diesem Jahr genau das tun könnt, wenn wir Elite Wireless Controller der Serie 2 ins Xbox Design Lab bringen! Wir freuen uns darauf, Spielern auf der ganzen Welt mehr Auswahlmöglichkeiten zu bieten, und können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Fans sich neu vorstellen, was es bedeutet, Elite zu sein.“