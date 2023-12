Xbox Series X: ININvasion bringt sechs Klassiker auf Konsole

ININ kündigte den Beginn einer regelrechten Xbox-Invasion an, beginnend mit der Ankündigung der Veröffentlichung von sechs seiner Titel für die Microsoft-Konsole und weiteren, die für Anfang nächsten Jahres geplant sind.

Pocky & Rocky: Reshrined, Panorama Cotton, Cotton 100%, Clockwork Aquario, ULTRACORE und Irem Collection 1 werden am 7. Dezember in digitaler Form für die Xbox veröffentlicht.

Pocky & Rocky: Reshrined

Die Abenteuer von Pocky & Rocky gehen in dieser rasanten Fortsetzung der Reihe von NatsumeAtari und Tengo Project weiter. Dieser Shoot’em Up, der 2022 veröffentlicht wurde, wird am 7. Dezember 2023 in die Xbox-Familie aufgenommen. Spielt als Pocky, Rocky oder einen der drei neuen Charaktere und stellt euch im neuesten Teil der Serie der Wut der Monster in den Bergen!

Irem Sammlung Vol. 1

Es ist an der Zeit, mit einigen der härtesten SHMUPs der Spielegeschichte zu beginnen! Die Irem Collection Vol. 1 gibt einen Einblick in die glorreichen Tage der Irem Corporation, die in den 1980er und frühen 1990er Jahren mehrere Arcade-Spiele entwickelt hat.

ININ bringt mit der Irem Collection die kultigsten Irem-Spiele zurück. Das erste Volume enthält die teilweise schwierigsten SHMUPs Image Fight 1, Image Fight 2 und X-Multiply. Kämpft gegen Aliens, erobert die Menschheit zurück und testet eure Fähigkeiten.

Clockwork Aquario

Der lange verschollen geglaubte Guinness-Weltrekordhalter für die längste jemals gemessene Spielentwicklungszeit, Clockwork Aquario, ist nun bereit, am 7. Dezember 2023 auf Xbox veröffentlicht zu werden. Nach 30 Jahren Entwicklungszeit erstrahlt das Spiel durch die Zusammenarbeit von ININ, SLG und dem Westone-Team in neuem Glanz.

Wählt euren Lieblingscharakter und bezwingt mit Huck Londo, Elle Moon oder dem Riesenroboter Gush verschiedene Gegner und einzigartige Bosse – allein oder zusammen mit eurem Lieblingsspieler 2 im Koop-Modus!

Springt und rennt durch eine bunte, verpixelte Fantasiewelt, hebt eure Feinde auf und werft sie, trefft mehrere gleichzeitig, um einen Multiplikator zu erhalten, und schraubt euren Highscore hoch.

ULTRACORE

Zur Xbox-Familie gehört auch das 16-Bit-Run ’n Gun-Spiel Ultracore. Ein wahrer Liebesbrief an klassische 2D-Actionspiele mit kompliziertem Leveldesign, tonnenweise Geheimnissen, die es zu entdecken gilt, und zahlreichen Zwischen- und Endbossen.

Ursprünglich von DICE für Genesis und Amiga in den 90er Jahren entwickelt, wurde Ultracore 1994 von Psygnosis kurz vor der Veröffentlichung eingestellt. Entdeckt und wiederbelebt von Strictly Limited Games und ININ im Jahr 2019, ist Ultracore endlich bereit, am 7. Dezember 2023 auf Xbox veröffentlicht zu werden.

Cotton 100%

Cotton 100% ist der zweite Teil der Cotton-Reihe und ein actiongeladenes, verrücktes horizontales Side-Scrolling-Abenteuer. Die Geschichte beginnt, als der böse Bösewicht Wool die wertvollen Sieben Weiden stiehlt und die Welt in völlige Dunkelheit fällt. Die Feenkönigin Velvet schickt ihre Feenanhängerin Silk und die von den Weiden besessene Hexe Cotton aus, um die Weiden zurückzuholen.

Spielt als Cotton und Silk in diesem fröhlichen und farbenfrohen 90er-Jahre-Rückspiel – fliegt auf eurem Besen durch die 5 bezaubernden Level und vernichtet die Monster mit euren magischen Kräften.

Panorama Cotton

Ursprünglich 1994 veröffentlicht, ist Panorama Cotton der dritte Teil der Cotton Cute ‚em up-Franchise und die Fortsetzung von Cotton 100%. Spielt als Nata de Cotton, eine chaotische Hexe mit einem unstillbaren Verlangen nach einer magischen Süßigkeit namens Willow, und ihre treue Feenbegleiterin Silk.

Als die Welt wieder einmal von bösen Mächten bedroht wird, liegt es an Cotton und Silk, sie zu retten … oder besser gesagt … die Willow zu retten. Besiegt die bösen Schergen in diesem Third-Person-Shooter und holt euch Panorama Cotton für Xbox.