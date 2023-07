Ab nach Frankfurt, Bandai Namco wartet

Seit dem letzten Armored Core Spiel aus dem Hause FromSoftware sind nun knapp zehn Jahre Zeit vergangen. In dieser Zeit bescherte das Studio uns grandiose Spiele wie Dark Souls oder Elden Ring. Vom ersten Demon Souls bis zu Elden Ring durchliefen die Souls-Spiele eine stetige Entwicklung.

Jetzt stellt FromSoftware den nächsten Kracher aus ihrer Schmiede vor: Armored Core VI: Fires of Rubicon. Das Studio lässt die ruhende Serie somit endlich wieder aufleben.

Wir konnten in Frankfurt vor Ort bei Bandai Namco das neueste Werk der Souls-Macher anspielen, wo Waaagh vor Ort Hand an den Controller legen durfte. Mit zehn anderen Spielern aus den Bereichen Onlinemagazin, Twitch sowie YouTube feuerten wir uns so durch einige Missionen in Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Was wir dabei erleben durften und welchen ersten Eindruck das Spiel dabei hinterlassen hat, erfahrt ihr in dieser Vorschau.