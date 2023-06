Mein Haus, mein Auto, mein Mech

Ihr steht auf heiße Mech-Action? Dann streicht euch den August dick im Kalender an. Denn dann erscheint mit Fires of Rubicon der sechste Ableger der Armored Core Reihe. Was euch im neuen Mech-Teil erwartet und was das mit Dark Souls zu tun hat, verraten wir euch in unserer Hands-off Preview.

Fünf Ableger hat die beliebte Armored Core Reihe bereits auf dem Buckel, in der ihr mit futuristischen Mechs für jede Menge Zerstörung sorgt. Im Rahmen des Summer Games Fest stellte FromSoftware in Person von Lead Producer Yasunori Ogura nun Armored Core VI: Fires of Rubicon vor.

In unserer Hands-off Präsentation durften wir nicht nur einen Einblick ins Gameplay erhaschen, sondern erhielten auch spannende Infos zur Design-Philosophie hinter dem Mech-Spektakel. So möchten die Entwickler die Power Fantasy, einen riesigen Kampfroboter bis ins kleinste Detail individualisieren zu können, mit dem herausfordernden Gameplay anderer FromSoftware Titel vereinen.

Im Fokus steht weiterhin ein actionorientiertes Spielgefühl, in welchem ihr euch dreidimensional durch weitläufige Karten bewegt und euren personalisierten Mech befehligt. Diesen baut ihr euch aus unterschiedlichen Teilen zusammen, um ihn eurem eigenen Spielstil anzupassen. Ein Hauptaugenmerk soll dabei auf eine flüssige Bewegungssteuerung mit kurzen Reaktionszeiten gelegt werden, um euch in herausfordernden Kämpfen durch die Verbesserung eurer Fähigkeiten zu belohnen.