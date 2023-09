Assassin’s Creed kehrt zurück

Über die letzten Jahre hat sich die Assassin’s Creed-Reihe stark verändert und sich von ihren Wurzeln entfernt. Würde jemand heute nur den ersten Teil und Assassin’s Creed: Valhalla spielen, würde die Person kaum noch Gemeinsamkeiten erkennen.

Ging es im Erstling noch darum, dass der Barkeeper Desmond Miles den Assassinen beitritt, um den Kampf gegen die Templer in Form von Abstergo Industries aufzunehmen, hat die gegenwärtige Rahmenhandlung von Valhalla keine großartige Bedeutung mehr. Die ikonisch weiße Assassinenkleidung kam kaum mehr zum Einsatz und viele Themen wurden in den Hintergrund gerückt.

Nicht nur die Story, sondern auch viele Gameplay-Mechaniken unterscheiden sich stark. Insbesondere die ersten Teile drehten sich viel um das Schleichen und das unbemerkte Ausschalten von Gegnern. Die neueren Einträge legen den Fokus dafür viel mehr auf den offensiven Kampf und RPG-Elemente.

Die Welten wurden größer, die Nebenaufgaben und die zahlreichen Aktivitäten nahmen an Umfang derart stark zu, dass selbst viele eingefleischte Fans die Haupthandlung nicht mehr beendet haben. Kurzum, Assassin’s Creed ist heute nicht mehr wiederzuerkennen und hat dadurch zwar neue Spieler für sich gewinnen können, aber auch einige Fans vergrault.

Mit Assassin’s Creed: Mirage möchte Ubisoft zu den Wurzeln zurückkehren und auf die alten Stärken setzen. Der französische Entwickler beschreibt das Spiel dabei selbst als eine Hommage zu den früheren Werken.

Mit einer Spielzeit von gerade einmal 20 bis 30 Stunden, einer wesentlich kleineren Welt und einem stärkeren Fokus auf das Schleichen scheint es in die richtige Richtung zu gehen. Doch ob der Plan letztendlich aufgeht?

In einer exklusiven Anspiel-Session konnten wir einige Stunden mit Basim in Bagdad verbringen und verraten euch in unserer Vorschau, wie sich der neueste Teil der Assassin’s Creed-Reihe schlägt und ob die Rückbesinnung auf alte Stärken funktioniert.