Der Kreislauf des Todes

„Nur noch ein Run!“ Nichts hat dieses Gefühl für uns auf der diesjährigen Gamescom so gut eingefangen, wie Ghostrunner 2. Im Nachfolger des gefeierten FPP-Slashers tauch ihr erneut in eine beeindruckende Cyberpunk-Welt ab – und sterbt dabei tausend Tode. Wie sich Ghostrunner 2 bereits spielt, erfahrt ihr in unserem Hands-on.

Ghostrunner 2 setzt dabei ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Teils an. Der Keymaster ist Geschichte, doch das Machtvakuum im futuristischen Dharma Tower bleibt nicht lange ungefüllt. Während sich rivalisierende Gangs um das Erbe des Keymasters streiten, zieht das sogenannte Interface gegen das Unrecht zu Felde. Und ihr seid der Ghostrunner, der im Dharma Tower aufräumen soll.

Genau diese Power Fantasy als agile, ruchlose Killermaschine bedient auch Ghostrunner 2. Als fähiger Cyber-Ninja bewegt ihr euch in Windeseile über die Dächer von Dharma Tower, überbrückt Abgründe mit Wandläufen, schwingt euch an Enterhaken auf höhergelegene Ebenen und flitzt mit einem Dash von Plattform zu Plattform.

Neben diesen adrenalinhaltigen Passagen stellen sich euch massig Feinde in den Weg. Der Unterschied zu anderen First-Person-Abenteuern: Sowohl eure Widersacher als auch ihr könnt mit einem Treffer das Zeitliche segnen. Das macht auch Ghostrunner 2 zu einem Echtzeit-Puzzle, in dem ihr Areal für Areal die Positionen eurer Gegner, deren Waffenarsenal sowie eure Angriffsmöglichkeiten studiert.