Von Google Stadia zur Xbox

Einer der Launch-Titel vom mittlerweile abgeschalteten Cloud-Streaming-Dienst Google Stadia war GYLT, ein Horror-Adventure vom spanischen Videospielentwickler Tequila Works.

Als das Spiel vor knapp vier Jahren auf Google Stadia erschien, erhielt es relativ gute Rezensionen. Doch weil die neue Plattform nicht wirklich abheben konnte (auch der Grund, weswegen sie heute nicht mehr existiert), blieb GYLT für viele Spieler unter dem Radar. Als Stadia Anfang des Jahres endgültig seine Pforten schloss, war das Spiel für einige Zeit lang sogar gar nicht mehr zu erwerben oder zu spielen – bis jetzt.

Tequila Works veröffentlichen GYLT nun für Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC. Wir haben es inzwischen auch endlich gespielt und verraten euch in unserem Test, was das Spiel zu bieten hat.