Hier, um Konventionen zu brechen

Das Shooter-Genre hat sich heutzutage auf viele Weisen etabliert und bietet mit einigen Ausnahmen nicht mehr viel Neues. In den meisten Fällen setzen die Entwickler auf Realismus, bieten Waffen aus der echten Welt, versetzen den Spieler in ein Weltkriegsszenario und lassen ihn auf Dutzende von Gegnern schießen.

Gelegentlich werden diese eingefleischten Traditionen mit einem besonderen Touch versehen – sei es in Form von Gameplay-Mechaniken wie in Bioshock oder mit einem speziellen Setting wie in Doom oder Halo.

Die Ascendant Studios wurden 2018 von ehemaligen Entwicklern von Electronic Arts gegründet und liefern mit Immortals of Aveum ihr erstes Werk, welches als bahnbrechender Einzelspieler-Magie-Shooter aus der First-Person-Perspektive beworben wird. Der Titel spielt in einem Fantasy-Universum, das von Magie gefüllt sowie von Konflikten geprägt ist und kurz vor dem Abgrund steht.

Die Entwickler kombinieren Fantasy-Elemente, eine filmreife Geschichte sowie schnelles Gameplay und haben es sich als Ziel gesetzt, klassische Egoshooter-Konventionen zu brechen. Es ist eines der ersten Spiele, die mit der Unreal Engine 5 entwickelt wurden, und setzt auf dessen neue Technologien wie Nanite oder Lumen.

Ihr schlüpft in die Rolle von Jak, einem Kampfmagier, der aufseiten des Königreichs Luceum kämpft und sich mit einem Haufen gegnerischer Soldaten auseinandersetzen muss, um den Ewigen Krieg zu beenden. Ob Immortals of Aveum hält, was es verspricht und was der Shooter zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem Testbericht.