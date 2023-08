Exklusiv angespielt

Alle Jahre wieder ergeben sich auf der GamesCom magische Momente für Fans hochkarätiger Videospiele. So auch, als wir uns in die heiligen Hallen, beziehungsweise den Messestand, von Ubisoft begeben durften, um Prince of Persia: The Lost Crown anzuspielen.

Der Action-Adventure-Plattformer wird am 15. Januar 2024 veröffentlicht werden, das ist noch eine ganze Weile hin. Dennoch hat das präsentierte Gameplay schon wahnsinnig aufgeräumt, flüssig und zu Ende konzipiert gewirkt.

Präsentiert wurde ein Level, in dem man zunächst alle Grundfunktionen der akrobatischen Bewegungssteuerung erlernen konnte. Normales Springen, Walljumps, unter niedrigen Mauern durchsliden, alles geht einem rasch in Fleisch und Blut über.

Der Abschnitt gab eine Vielzahl an vertikalen Ebenen preis, die oftmals durch das Lösen von Rätseln erst erreichbar gemacht wurden. Egal, in welche Richtung man sich drehte und in coolen Doppelsprüngen wendete, überall erwartete einen die nächste Action.

Gegner wie die mit Krummsäbel und Schild ausgestatteten Skeletthorden könnt ihr wendig überspringen, um ihnen von hinten dann mit eurer Klinge den Garaus zu machen. Auch mit Pfeil und Bogen könnt ihr schnell auf fechtende Feinde reagieren. Gegner droppen dann zum einen Kristalle, die ihr als Währung einsetzen könnt, zum anderen aber auch mal Pfeile, die euer Inventar dann wieder befüllen.