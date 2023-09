Autor:, in / Sonic Superstars

Smarter Igel neu gedacht

Schnürt die roten Stiefel und ölt die Fußgelenke: Sonic ist zurück! Nach seinem 3D-Ausflug in Sonic Frontiers kehrt der blaue Igel mit Sonic Superstars in klassische Sidescroller-Gefilde zurück. Wir durften auf der Gamescom den Einzelspieler-Modus von Sonic Superstars anzocken und verraten euch, ob wohliges Geschwindigkeitsgefühl aufkommt.

Um dieses klassische Sonic-Feeling erneut einzufangen, hat sich SEGA nämlich den Co-Schöpfer des blauen Igels an Bord geholt. Entwickler Naoto Ōshima hat neben Sonic auch die namhafte Phantasy Star-Reihe entworfen, sich jedoch seit langen Jahren mit seinem eigenen Studio Arzest selbstständig gemacht. Nun bietet sich für ihn mit Sonic Superstars erneut die Chance, gemeinsam mit dem Sonic-Team an seiner Schöpfung zu arbeiten.

Und das verpasst dem klassischen Sidescrolling-Gameplay einen neuen Anstrich. Denn während ihr zwar traditionell in der Seitenansicht durch kreative Level rast, hat sich grafisch einiges getan. Statt des Pixel-Looks aus Sonic Mania erwarten euch wunderhübsch detaillierte 3D-Objekte der Protagonisten und ihrer Widersacher, die ihr durch fantasievoll modellierte Welten steuert. Besonders gelungen sind auf den ersten Blick die knalligen Farbpaletten, die euch mit wohligem Gefühl ins Auge schießen.

Natürlich müsst ihr auch in diesem Sonic wieder Dr. Eggman das Handwerk legen, wobei ihr dafür zwischen Sonic, Tails, Knuckles und Amy Rose als spielbare Charaktere wählen dürft. Alle vier waren auch in unserem Hands-on anspielbar. Außerdem konnten wir in zwei neue, bisher nicht zuvor gezeigte Level hineinschnuppern und uns von der Kreativität des Leveldesigns überzeugen.