Eine tragische Familiengeschichte

Im Januar 2024 setzt sich mit TEKKEN 8 die Geschichte um die Mishima-Blutlinie fort. Im Vorfeld hat Bandai Namco zum Preview in Frankfurt eingeladen, der Einladung sind wir von XboxDynasty gerne gefolgt und berichten euch hier von unserem ersten Eindruck.

Die Geschichte von TEKKEN 8 knüpft direkt an das Ende des Vorgängers an. In TEKKEN 7 besiegte Kazuya seinen Vater Heihachi Mishima und überzieht die Welt weiter Krieg und Zerstörung.

Sein Sohn Jin Kazama sieht sich in der Verantwortung, gegen Kazuya anzutreten, um ihn zu töten, doch es scheint aussichtslos. Eine mächtige Attacke schleudert Jin allerdings in den Ozean. Er weigert sich, die rettende Hand seiner dämonischen Seite zu ergreifen und erblickt anschließend eine Vision seiner Mutter Jun, während er in die Tiefe sinkt.

Nachdem Kazuya die Menschheit herausfordert und das King of Iron Fist Tournament ausruft, versammeln sich Kämpferinnen und Kämpfer der ganzen Welt, um sich der Herausforderung entgegenzustellen.