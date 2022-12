Adventskalender: Tür 11 mit The Callisto Protocol und mehr geöffnet

Im XboxDynasty Adventskalender 2022 verstecken sich jeden Tag tolle Preise. Schaut euch jetzt an, was es heute zu gewinnen gibt und teilt das Türchen mit euren Freunden!

Im XboxDynasty Adventskalender verstecken sich täglich zahlreiche Spiele und großartige Preise, die wir unter allen Teilnehmern verlosen.

Jeden Tag habt ihr die Möglichkeit, mit euren fünf Kommentaren zu fünf unterschiedlichen News des Tages grandiose Preise zu gewinnen.

XboxDynasty Adventskalender Preise

The Callisto Protocol (Teilnahme ab 18)



Watch Dogs Legion Ultimate Edition (Teilnahme ab 18) – Disc

Rainbow Six Siege Advanced Edition (Teilnahme ab 18) – Disc

Just Dance 2022 – Disc

2x Caffeine

2x Moto Roader

XboxDynasty Adventskalender Gewinnspielregeln

Tägliche Gewinne: Um täglich bei der „XboxDynasty Adventskalender Auslosung“ dabei zu sein, müsst ihr jeden Tag mindestens fünf Kommentare zu fünf unterschiedlichen News verfassen. Jeder, der fünf Kommentare zu fünf verschiedenen News am Tag verfasst hat, landet automatisch in der täglichen Auslosung.

Ablauf: Täglich öffnen wir in den News des Tages ein Türchen im Adventskalender. Mit euren fünf Kommentaren zu fünf unterschiedlichen News des Tages sammelt ihr eure Teilnahme und nehmt automatisch an der täglichen Adventskalender Auslosung teil. Wer weniger Kommentare am Tag schreibt, landet nicht in der täglichen Auslosung.

Hinweis: Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Spam-Hinweis: Beim XboxDynasty Adventskalender geht es darum, seine Meinung in einem ordentlichen Kommentar zu fünf unterschiedlichen News-Themen zu hinterlassen und nicht fünfmal unter die Adventskalender News zu posten.

Also fünf „ordentliche“ Kommentare mit einer Meinung zum Thema zu fünf unterschiedlichen News am selben Tag. Wer spammt, dessen Account werden wir von der Auslosung sofort ausschließen und gegebenenfalls sperren.

Wie bei allen Gewinnspielen gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Falls ihr uns in Zukunft weiter unterstützen möchtet, dann hinterlasst einen „Follow“ auf unseren Kanälen und teilt dieses Türchen mit euren Freunden:

Das gesamte XboxDynasty Team drückt allen Teilnehmern die Daumen und wünscht euch eine tolle Adventskalender-Zeit! Dieser Kalender ist unser Dank an euch für euren Support und euer Vertrauen in uns.

Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, eine seltene und streng limitierte Fallout Pip-Boy Edition zu gewinnen. Hier geht es zum Gewinnspiel:

Doch damit nicht genug, denn bis zum 24. Dezember 2022 könnt ihr zusätzlich noch eine Gotham Knights Collector’s Edition im Wert von 399,99 Euro (UVP) gewinnen. Hier geht es zum Gewinnspiel: