Age of Empires IV: Anniversary Edition: Nächstes großes Update und mehr

Im Frühjahr erscheint das nächste große Update und Season 7 für Age of Empires IV: Anniversary Edition.

Microsoft hat zahlreiche Neuigkeiten für die Age of Empires-Reihe veröffentlicht. Die beste Nachricht dabei war, dass Age of Mythology: Retold noch in diesem Jahr für Xbox und PC erscheinen und direkt im Xbox Game Pass landen wird.

Doch es gibt noch mehr zu berichten, denn Age of Empires IV Update und Season 7 kommen im Frühjahr 2024. Dazu gibt es „New Year, New Age“-Login-Belohnung für Age of Empires IV.

„Heute haben wir angekündigt, dass Age of Empires IV sein nächstes großes Update erhalten wird. Es wird im frühen Frühling erscheinen und gleichzeitig den Start von Saison 7 markieren.“ „Als zusätzliches Dankeschön an unsere Spieler könnt ihr euch, wenn ihr euch jetzt ins Spiel einloggt, eine zeitlich begrenzte Neues Jahr, neues Zeitalter-Belohnung verdienen!“