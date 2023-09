Age of Empires IV: Anniversary Edition: The Sultans Ascend Erweiterung vorbestellbar

Für Age of Empires IV kann die Erweiterung The Sultans Ascend jetzt für Xbox und PC vorbestellt werden.

Das Strategiespiel Age of Empires IV erhält am 14. November die Erweiterung The Sultans Ascend. Xbox Game Studios hat dazu jetzt die Vorbestellung für Xbox und PC freigegeben.

Mit der Erweiterung dürfen sich Spieler auf diese Inhalte freuen:

8 neue Kampagnen-Missionen

2 neue Zivilisationen: Japaner und Byzantiner

4 neue Zivilisationsvarianten

10 neue Karten

2 neue Biome

Neue freischaltbare Belohnungen

Die Einzelspielerkampagne ist im Nahen Osten während der europäischen Kreuzzüge am Ende des 11. Jahrhunderts angesiedelt. Spieler übernehmen die Rolle des muslimischen Widerstands gegen die Invasion und folgen der Geschichte bekannter muslimischer Anführer, ihre Kämpfe mit den Kreuzrittern und die Schlachten, die sie geschlagen haben.

Weiterhin werden mit den Japanern und Byzantinern zwei Zivilisationen hinzugefügt, die einzigartige neue Wahrzeichen, Spezialeinheiten und Strategien beinhalten. Es erwartet euch die Geschichte im Zeitalter der Samurai und spezielle Shinobi-Einheiten für Spionage und Meuchelmord. Die byzantinische Zivilisation umfasst hingegen das Oströmische Reich mit mehr als tausend Jahren. Dort können Aquädukte und Zisternen gebaut, eine neue Ressource geerntet und Söldner angeheuert werden.

Age of Empires IV ist in der Anniversary Edition seit dem 22. August für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich. Das Strategiespiel kann über den Xbox Game Pass auf PC und Konsole abgerufen werden.