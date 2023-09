Xbox Series X: Leaks geben Einsicht zur geplanten Gaming KI

Im August berichteten wir bereits von einem Stellengesuch von Microsoft, in der die Stelle des „Principal Software Engineer, Gaming AI“ besetzt werden soll. Aus den kürzlich versehentlich veröffentlichten Daten geht hervor, Microsoft arbeite bereits länger an Projekten, die mit einer künstlichen Intelligenz unterstützt werden sollen.

In einer Folie der enthaltenen Präsentation tauchten zu dem Vorhaben mehrere Punkte auf. Unter anderem ist der Punkt „Creator Efficiency“ aufgeführt, der sich ausschließlich mit der Produktion von Spielen befasst.

Unter diesem Punkt sind Inhalte aufgeführt wie KI Spieltests, Dialog-Generierung oder prozedurale Erstellung von Inhalten. Somit bräuchte ein Entwickler kaum bis gar kein Personal mehr, um neue Inhalte für ein bestehendes Spiel zu bauen, was die Gaming KI abdeckt. Doch es kommt noch besser, denn die KI könnte sich dem Spielerverhalten anpassen und so selbstständig Inhalte zur Verfügung stellen. Ob in Form von kostenlosen oder kostenpflichtigen Inhalten, liegt allein am Entwickler oder Anbieter der Dienste.

Ein weiterer Punkt, der die Echtheit der Aufstellung unterstreicht, ist das Nutzen einer KI zur Bearbeitung der Support-Anliegen. Darunter fallen geschriebene Reports von Spielern oder automatisierter Support in Form eines Chatbots zum Beispiel. Mittlerweile nutzt Microsoft künstliche Intelligenz in Bing, die euch so helfen soll eure Suche zu optimieren oder euch zu unterstützen.