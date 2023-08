Xbox Series X: Stellenausschreibung bestätigt Gaming-KI

Künstliche Intelligenz (KI) wie Chat GPT sind aktuell in aller Munde, ebenfalls beschäftigt sich Microsoft mit den Möglichkeiten der Technik. Waren es vorher noch übersichtlichere Optionen, wie dem Verhalten eines anderen Autos in Forza Motorsport 8, möchte Microsoft mit seinem nächsten Projekt offenbar weitergehen.

In einer Stellenanzeige auf der Seite des Konzerns sucht das Unternehmen explizit nach einer Besetzung für die Stelle „Principal Software Engineer, Gaming AI“ in den heiligen Hallen in Redmond. Als Grundvoraussetzung wird neben einem fundierten Wissen im Bereich Gaming, ebenfalls die Arbeit mit Deep Learning und Foundation-Modelle erwähnt. Klar erkennbar ist, dass Microsoft großes mit diesem neu gegründeten Team plant.

In der Anzeige heißt es: „Das Xbox Gaming AI-Team sucht einen Principal Software Engineer mit Erfahrung in Gaming und künstlicher Intelligenz (KI), um mit Xbox-Spielen, -Engines und -Plattformteams zusammenzuarbeiten und sie zu befähigen, innovative neue Funktionen, Tools und Dienste auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz/maschinellem Lernen (KI/ML) zu erforschen und zu entwickeln.“

Auffällig bei der Ausschreibung ist der Hinweis auf den Umgang mit KI/ML-Techniken wie Large Language Model (LLM), Prompt Engineering und Model Runtime Implementation in Spielen.

Mit diesen Möglichkeiten würden die Spiele, durch ein vielfaches leistungsfähigeres Gaming-KI-Modell wie bisher, aktiver wirken. So hätten NPCs nicht nur festgelegte Routinen, sondern könnten in Echtzeit neue Erfahrungen anlernen. Ob das Team so weit gehen möchte, lässt sich so allerdings nicht bestimmen.