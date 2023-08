Starfield: Hater sorgen für Lacher

Egal, worum es geht, es gibt immer jemand, der etwas blöd findet und es kommentieren muss. So findet ihr gerade bei Starfield unzählige Kommentare, die das Spiel in irgendeiner Form kritisieren möchten. Was an sich nichts Falsches ist, wenn diese Kritik denn angebracht wäre.

So kommt es offenbar vermehrt zu Fällen, in denen diese vermeintlichen Kritiken nicht nur von Fans des Spiels belustigt aufgenommen werden.

Im jüngsten Beispiel machte sich jemand über die angepriesene Weitläufigkeit in Starfield lustig. Er empfindet die Möglichkeiten der Erkundung als Lüge, und verkündet dieses lautstark auf X (ehemals Twitter).

Er schrieb: „Ihr könnt diese Planeten nicht erreichen, denn die angekündigte Erkundung ist eine Lüge!“

Dazu veröffentlichte er ein Bild, wie jemand in Starfield auf einem Mond steht und einen Planeten betrachtet. Der Screenshot wird recht schnell hochgenommen und belustigt ebenfalls auf Reddit geteilt, denn der vermeintliche Nörgler wurde auf seinen Fehler schnell hingewiesen.

Ein User antworte mit: „Bruder, das ist ein Gas-Gigant … Hast du die fünfte Klasse nicht geschafft?“

Ebenso zeigen sich andere sarkastisch enttäuscht, dass sie wohl nie in Starfield einen Sonnenplaneten betreten dürfen.

Bereits in der Vergangenheit sorgten solche Aussagen von vermeintlicher Kritik für Erheiterung unter den Nutzern. Ein weiteres Exemplar sorgte ebenfalls im Internet für Aufsehen. Die Kritik von dem Nutzer war, die Texturen in Starfield würden nicht gut wirken. Das Problem: Er erhielt von seinem Kumpel zur Bewertung echte Bilder der Nasa. Der Fall machte ebenfalls auf der Plattform Reddit seine Runde.