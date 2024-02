Age of Empires IV: Anniversary Edition: Livestream zu neuen Inhalten angekündigt

Freut euch auf Neuigkeiten zu Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Empires III: Definitive Edition, Age of Empires IV: Anniversary Edition, Age of Empires Mobile und Age of Mythology: Retold.

Die Schöpfer haben sich dazu entschieden, anstatt einen Kilometer langen Blogpost zu schreiben, lieber einen Livestream zu veranstalten, um euch die neuen Inhalte direkt zu präsentieren.

Merkt euch schon einmal den 23. Februar um 19:00 Uhr vor.