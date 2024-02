Age of Mythology: Retold: Strategiespiel erscheint 2024 im Xbox Game Pass

Der 2002 veröffentlichte Echtzeit-Strategie-Klassiker Age of Mythology erscheint noch in diesem Jahr in Form des komplett überarbeiteten und aufpolierten Remakes Age of Mythology: Retold für Xbox, PC und im Game Pass.

Wie schon im Original ziehen Spieler mit Göttern aus dem griechischen, nordischen, ägyptischen und atlantischen Pantheon in epische Schlachten und befehligen dabei mystische Einheiten wie Zentauren, Trolle, Mumien bis hin zu juwelenbesetzten Krokodilen oder mächtigen einäugigen Zyklopen.

Über 50 Kampagnen-Missionen führen vor die Mauern Trojas, die eisigen Wüste von Midgard oder in den Treibsand Ägyptens. Bis zu zwölf Spieler können sich gegeneinander oder im Koop gegen die KI auf zahlreichen zufallsgenerierten Karten und Szenarien ins Geschehen stürzen.

In einem neu veröffentlichten Video werden die Überarbeitungen im Bereich Charaktermodelle und Animationen hervorgehoben. Art Director Melinda Rose demonstriert die Verbesserungen anhand der drei Charaktere Medusa, Pegasus und Zerberus.