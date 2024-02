Palworld: So wichtig ist Server-Hosting für die Community

Autor:, in / Palworld

Die Fangemeinde als Entwicklungsmotor: So wichtig ist Server-Hosting für die Palworld-Community.

Das Jahr hat gerade erst angefangen. Aber der größte Überraschungserfolg von 2024 steht wohl jetzt schon fest: 8 Millionen Downloads hat das Monster-Survivalspiel Palworld innerhalb der ersten Woche verzeichnet. Und Microsoft vermeldete, die Veröffentlichung sei der dritt-erfolgreichste Gamepass-Launch aller Zeiten gewesen. Damit hat Palworld einen denkwürdigen Rekord aufgestellt: Noch nie zuvor war ein Early-Access-Release so erfolgreich.

Aktuell steht Palworld bei 25 Millionen Spielern – 15 Millionen auf Steam – 10 Millionen auf Xbox.

Das Early-Access-Modell ist in der Gamer-Community umstritten, und zwar mit gutem Grund. Erlaubt es doch Entwicklern, viel Geld für ein unfertiges Spiel zu verlangen. Die Nutzer der ersten Stunde müssen sich mit Bugs herumschlagen, und das Gameplay ist in der Regel dünn. Eine Garantie, dass das Spiel jemals fertiggestellt wird, gibt es nicht. Das ist auch bei Palworld nicht anders.

Entwickler Pocket Pair sucht derzeit händeringend nach Entwicklern, um das Projekt weiterzuentwickeln. Und hat gleichzeitig mit explodierenden Serverkosten und Verbindungsproblemen zu kämpfen. Auf den rasanten Start könnte jetzt ein ebenso rasanter Absturz folgen. Alles hängt davon ab, ob es Pocket Pair gelingt, die Community bei Stange zu halten. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Server-Hosting.

Darum ist Pocket Pair auf die Community angewiesen

Der Erfolg eines Early-Access-Spiels wie Palworld hängt ganz wesentlich davon ab, dass der Entwickler die Community auf seine Seite ziehen kann. Denn wenn die Spieler sich schon nach kurzer Zeit langweilen und das Interesse verlieren, wird es schwierig, sie später zurückzugewinnen.

Dann ist es fraglich, ob sich die Weiterentwicklung des Spiels lohnt. Und es besteht die Gefahr, dass Palworld als unfertiges Spiel mit einem kurzlebigen Hype in schlechter Erinnerung bleibt.

Eine stabile und engagierte Community kann hingegen die langfristige Grundlage für enormen finanziellen Erfolg bilden. Das Vorbild liefert der Shooter PUBG: Während einer neunmonatigen Early-Access-Phase wurde das Spiel stetig verbessert und erweitert. Dadurch entstand eine treue Fangemeinde – und Entwickler Krafton hat mit dem Spiel mittlerweile Einnahmen von mehr als 10 Milliarden Euro verzeichnet.

So belebt dediziertes Server-Hosting die Community

Eines der wichtigsten Mittel, mit denen Pocket Pair das Engagement der Spielergemeinde erhöhen will, ist das Dedicated-Server-Modell. Für PC-Spieler sind dedizierte Server schon seit dem ersten Tag verfügbar.

Nun arbeitet Pocket Pair mit Hochdruck daran, dieses Feature auf die Xbox zu bringen. Dabei erhält es sogar Unterstützung von Microsoft. Denn der Konzern verdient am Erfolg von Palworld kräftig mit.

Dediziertes Server-Hosting ist nicht nur nützlich, um Verbindungsprobleme zu vermeiden und die Serverkosten für Pocket Pair zu begrenzen. Es erschafft auch etwas, das noch viel wichtiger ist: Einen freien Raum, in dem die Community experimentieren kann.

Wer einen Server betreibt, kann die Spieleinstellungen nach belieben verändern oder Mods installieren und dadurch für Abwechslung sorgen. Das führt nicht nur dazu, dass der Spielspaß länger erhalten bleibt. Pocket Pair wird von der Community auf diese Weise Anregungen für neue Features und Spielmodi erhalten.

Wie gut das funktionieren kann, zeigt eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten: Counter-Strike. Dediziertes Server-Hosting bildeten lange Zeit das Rückgrat des Spiels und haben das Spiel um Dutzende beliebte Maps und Spielmodi bereichert.

Dadurch hat die Fangemeinde einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass Counter-Strike auch nach 25 Jahren noch zu den beliebtesten Videospielen der Welt zählt. Auch bei ARK: Survival, einem der Vorbilder für Palworld, gibt es Dedicated Server. Und die Fangemeinde macht regen Gebrauch von diesem Feature.

Wie funktioniert dediziertes Server-Hosting für Palworld?

Als Online-Multiplayer-Spiele noch in den Kinderschuhen steckten, war dediziertes Hosting eine komplizierte Angelegenheit, die viel technisches Wissen erforderte. Das ist heute nicht mehr der Fall.

Angebote wie Hostinger Palworld Server Hosting erlauben auch technisch nicht versierten Spielern, ihren eigenen Server zu betreiben. Da die nötige Software vorinstalliert ist, lässt sich der Server mit wenigen Klicks in Betrieb nehmen.

Das reicht bereits aus, um das Spiel im Standardmodus zu spielen. Vielen Spielern wird das schon genügen, denn sie sind damit unabhängig von Lags und Verbindungsproblemen, die es auf den öffentlichen Servern immer wieder gibt.

Allein das dürfte es vielen Spielern schon wert sein, die monatlichen Hosting-Kosten zu bezahlen. Die liegen je nach Anbieter und Serverleistung zwischen 10 € und 30 € pro Monat.

Ein dedizierter Server eröffnet aber noch viel mehr Möglichkeiten. Der Nutzer hat die volle Kontrolle über seinen Server und kann ihn nach Bedarf anpassen. Die nötigen Anleitungen dazu finden sich im Internet.

Unter anderem ist es möglich, den Server öffentlich zugänglich zu machen und so das Matchmaking-System zu nutzen. Außerdem lassen sich viele Gameplay-Einstellungen verändern.

Anwendungsmöglichkeiten für dedizierte Server

Wenn dedizierte Palworld-Server erst einmal auf der Xbox verfügbar sind, dürfte das für frischen Wind sorgen. Auch wer mit dem Standard-Spielmodus zufrieden ist, wird davon profitieren. Denn während auf den offiziellen Servern von Pocket Pair derzeit nur vier Spieler gleichzeitig Platz haben, können Dedicated Server für bis zu 32 Spieler betrieben werden. Dazu braucht es allerdings auch die entsprechende Rechenleistung. Die meisten Palworld-Hostingpakete sind immerhin für 8 bis 16 Spieler ausgelegt.

Noch spannender wird es mit der Möglichkeit, die Spieleinstellungen zu verändern. Wer spannende Kämpfe oder epische Schlachten mit den niedlichen Monstern veranstalten will, kann an den Einstellungen für die Schadens- und Lebenspunkte herumschrauben.

Wem der Schwierigkeitsgrad ab Werk zu einfach ist, der kann Ausdauer und Regeneration des Spielers reduzieren. Wer gerne Items sammelt, erhöht einfach die Drop Rate. Und wem das alles noch nicht genug ist, der kann verschiedene Mods installieren.

Dediziertes Server-Hosting wird der Palworld-Community auf der Xbox also eine Fülle an neuen Möglichkeiten eröffnen. Selbst wenn Pocket Pair mit zusätzlichen Spielinhalten nicht hinterherkommt, sorgen Dedicated Server für stundenlangen zusätzlichen Spielspaß.

Deshalb ist zu erwarten, dass sie das Interesse der Palworld-Community auch in den kommenden Monaten wachhalten.

Xbox-Spieler können also nur hoffen, dass Pocket Pair und Microsoft das angekündigte Update möglichst bald bereitstellen. Wie lange das dauert, ist allerdings noch völlig unklar. Es ist aber auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass der Entwickler schon erste Patches und Bugfixes bereitgestellt hat.

Pocket Pair und Palworld auf einem guten Kurs

Ein Blick auf den Reddit-Thread r/Palworld zeigt, dass die Strategie von Pocket Pair aktuell aufgeht. Der Entwickler kommt in der Diskussion gut weg, die Fans loben vorwiegend die vorbildliche Kommunikation. Und zwischen Gameplay-Clips und Spekulationen über zukünftige Features gibt es auch eine rege Diskussion über dedizierte Server.

Die Fans tauschen sich darüber aus, wie Server am besten einzurichten und zu konfigurieren sind – und was die besten Mods sind. Ja, richtig gehört: Weniger als zwei Monate nach dem Start von Palworld gibt es schon eine ganze Reihe an Mods für das Spiel.

Dabei handelt es sich natürlich nicht um große Projekte, die eigenständiges Gameplay mit sich bringen. Aber Star-Wars-Fans können schon heute ihre menschlichen Mitspieler in Stormtrooper verwandeln. Und auch wer gerade vom Minecraft-Server kommt, kann sich die Umgewöhnung vereinfachen: Die gute alte Spitzhacke gibt es nämlich ebenfalls schon in Palworld. Andere Mods verbessern die Grafik oder fügen nützliche Features hinzu.

Das ist genau die Art von Engagement, die Palworld von der Community benötigt – und die es mit der Dedicated-Server-Option fördert.

Auch wenn die Early-Access-Phase gerade erst begonnen hat, sieht es also gut aus für die Zukunft von Palworld. Das sind schlechte Nachrichten für Early-Access-Kritiker, denn der Mega-Erfolg von Palworld dürfte viele andere Entwickler inspirieren. Und gute Nachrichten für die Fans, die das eigenwillige Spiel mit seinen skurrilen Monstern schon jetzt liebgewonnen haben.