PlayStation 5: Pro-Version noch in diesem Jahr laut Analysten

Eine Reihe von Branchen-Analysten geht davon aus, dass SONY eine Pro-Version der PlayStation 5 noch in diesem Jahr auf den Markt bringen wird. Eine Veröffentlichung in der zweiten Hälfte des Jahres erscheine wahrscheinlich, heißt es.

Wie Serkan Toto, CEO der in Tokio ansässigen Spieleberatungsfirma Kantan Games, gegenüber CNBC erklärt, könnte die 2025 anstehende Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI einer der treibenden Faktoren für Sonys Pläne sein:

„Es scheint ein breiter Konsens in der Spieleindustrie zu herrschen, dass Sony in der Tat die Einführung einer PS5 Pro in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 vorbereitet.“

„Und Sony wird sicherstellen wollen, dass ein großartiges Stück Hardware bereitsteht, wenn GTA VI im Jahr 2025 auf den Markt kommt, ein Launch, der der gesamten Spieleindustrie Rückenwind geben wird.“