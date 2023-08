Astro Flame Starfighter: Shoot’em Up ballert sich zur Vorbestellung

Der Publisher Sometimes You kündigt den Release von Astro Flame Starfighter am 15. August auf Xbox Series X|S und Xbox One an.

Im von Satur Entertainment entwickelten klassischen 3D-Scrolling-Shooter rüsten Spieler die Systeme ihres Raumschiffs auf, um aus allen Rohren gegen ihre Feinde zu ballern.

Zwischen den Missionen können Waffen und Ausrüstung angepasst werden, damit die epischen Schlachten und Bosskämpfe in insgesamt 15 Leveln mit maximaler Power gemeistert werden können.

Für 7,99 statt 9,99 Euro ist Astro Flame Starfighter im Microsoft Store vorbestellbar.

Hier einige Screenshots aus dem Spiel: