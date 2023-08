Xbox Controller Stormcloud Vapor: Neuer Special Edition Controller vorbestellbar

Der Name macht schon vorab seine Runden, jetzt kündigt Microsoft den Xbox Controller Stormcloud Vapor als Special Edition an.

Das Design des Xbox Controller wurde von Wolken und einem stürmischen Himmel inspiriert und kommt in einer satten Farbgebung daher, die „mit einem dynamischen, dunkel-marinefarbenen Wirbel – jeder mit seiner eigenen Energie und seinem eigenen Muster“ Spieler in ihren Bann zieht.

Neben dem Controller ist auch ein exklusiver dynamischer Hintergrund von Stormcloud Vapor für eure Xbox-Series X|S Konsole enthalten.

Der Xbox Controller Stormcloud Vapor erscheint am 8. August und kann ab sofort für 69,99 Euro vorbestellt werden.

A storm is coming. 🌩️🎮

You can prepare by preordering the Stormcloud Vapor Special Edition controller now: https://t.co/Qp1fUl6hhL pic.twitter.com/HX1w9pAnS6

— Xbox (@Xbox) August 1, 2023