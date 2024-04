Athenian Rhapsody: Allergien und Reizdarmsyndrom gleichzeitig

Erlebt, wie es ist, Allergien und Reizdarmsyndrom gleichzeitig zu haben, wenn das Comedy-RPG Athenian Rhapsody am 14. Mai erscheint!

Als Hommage an Spielklassiker wie Earthbound, absurde Comedy und Create your own Adventure-Geschichtenbücher wird das Portierungsstudio und Publisher Top Hat Studios, Inc. das Spiel auf PC (Steam, GoG), Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Google Play und im Apple App Store veröffentlichen.

Der Solo-Entwickler Nico Papalia legt den Schwerpunkt auf humorvolle Geschichten und Lebhaftigkeit.

Ihr erkundet die farbenfrohe Welt von Athen, schließt Freundschaften (oder auch nicht), nehmt an ausgelassenen Minispielen teil, die vom Gewichtheben über das Abschießen von Käfern bis hin zum Zeichnen eurer eigenen Bosse reichen, und nehmt auf eurer Reise von Stadt zu Stadt an quälenden Herausforderungen wie „Carry A Feather“ teil.