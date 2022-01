Battlefield 2042: Marcus Lehto will Dinge mit der Zeit in Ordnung bringen

Der neuste Teil der Battlefield-Reihe legte in vielerlei Hinsicht keinen guten Start hin. Fragwürdige Designentscheidungen, fehlendes Balancing bei Waffen und Fahrzeugen sowie technische Fehler trübten den Spielspaß gewaltig.

Umso wichtiger ist es daher zu wissen, wie die nächsten Schritte für Battlefield 2042 aussehen.

Viele Entwickler zeichnen die nächsten Monate in einer Roadmap ein, wo Patches mit Verbesserungen und Updates mit neuen Inhalten aufgelistet werden.

So eine Roadmap wünscht sich auch Marcus Lehto, der seit Oktober letzten Jahres als Franchise Narrative Director von Battlefield 2042 verantwortlich ist.

Wie er auf Twitter schrieb, würde er eine solche Roadmap auch gerne sehen und wissen, wie es weitergeht. Bei der Ausarbeitung würde er wegen seines schon vorher geplanten Urlaubs zwar nicht helfen, sich aber mit Nachdruck um Antworten dazu bemühen.

In einem anderen Tweet schrieb er, dass er sein Möglichstes tun werde, um die Dinge mit der Zeit wieder in Ordnung zu bringen.

Not acting in vein – will be doing my damndest to make things right over time.

The roadmap won’t come from me since helping provide guidance at the moment. I genuinely want to know as well and will be pressing hard to get answers.

— Marcus Lehto (@game_fabricator) January 8, 2022