Battlefield 2042: Nachfolger könnte ein Battle-Royale-Hero-Shooter sein

Was bei der Entwicklung von Battlefield 2042 alles schiefgelaufen sein soll und zu dem Ergebnis führte, dass viele von euch bereits gespielt haben, darüber berichtete Tom Henderson in einem aktuellen Video.

Der Insider hatte aber auch noch Informationen, wie es mit der Battlefield-Reihe vermutlich weitergehen soll. Wobei natürlich nicht alles in Stein gemeißelt ist.

Doch Henderson zufolge soll das nächste Battlefield als Hero-Shooter geplant sein, in der Helden, die im Grunde Spezialisten ohne Armeezugehörigkeit sind, gegeneinander kämpfen. Damit würde man sich noch weiter vom aktuellen Battlefield 2042 entfernen.

Ein verbundenes Universum soll den Spezialisten im Grunde mehr Tiefe verleihen.

Spieler sollen in naher Zukunft mit einem Battle Royale rechnen. Vielleicht nicht in den nächsten sechs Monaten, aber in diesem vagen Zeitrahmen.