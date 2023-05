Bish Bash Bots: Overcooked trifft auf Tower Defense

Firestoke und Catastrophic_Overload freuen sich, Bish Bash Bots zu enthüllen und bekannt zu geben, dass das Spiel im Jahr 2023 auf PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen wird.

Stellt euch das Chaos und den Wahnsinn von Overcooked vor, gemischt mit einem strategischen Tower-Defense-Spiel, liebevoll gestaltet für Couch-Koop-Fans!

Bish Bash Bots unterstützt 1-4 Spieler lokal oder online und ist ein Koop-Partyspiel, das Tower Defense mit einem spaßigen und rasanten Prügelspiel verbindet.

In einer cartoonhaften Version einer Zukunft, in der Maschinen den Menschen die Technologie gestohlen haben und sie gegen sie einsetzen, begibt sich ein Team von ungewöhnlichen Helden auf ein großes Abenteuer, um die abtrünnigen Roboter zurückzusetzen und die Welt zu retten.

In acht lebhaften und farbenfrohen Biomen in 32 Levels müssen die Spieler mit einer Vielzahl von Gefahren fertig werden, wie z. B. mit überhitzenden Geschütztürmen im Vulkan-Biom oder dem überwucherten Dschungel, in dem mutierte Pflanzen sogar nach den Spielern schnappen können.

Bish Bash Bots gibt dem traditionellen Tower-Defense-Genre eine ganz eigene Note, indem es für mehr Abwechslung im Gameplay sorgt. Im Laufe des Spiels werden ständig neue Mechanismen eingeführt, und das Warten auf die Ausführung von Aktionen gehört der Vergangenheit an, denn ihr seid immer in Bewegung und bereit, den EMP zu verteidigen!

„Bish Bash Bots ist ein großer Schritt für uns als Studio – wir tauchen in die Welt von 3D und Online ein UND veröffentlichen das Spiel auf PlayStation, Xbox, Switch und PC, puh“, sagte James Letherby, Mitbegründer von Catastrophic_Overload. „Wir sind super glücklich, euch etwas Neues und hoffentlich Aufregendes bieten zu können. Als Liebhaber des Koop-Spiels können wir es kaum erwarten, dass ihr mit euren Freunden ein paar Bots basht.“ „Bish Bash Bots wird im Spätsommer 2023 auf den Markt kommen“, so Paul Farley, CEO von Firestoke. „Es war eines der ersten Spiele, die wir bei der Gründung von Firestoke unter Vertrag genommen haben, und die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von Catastrophic_Overload hat uns sehr viel Spaß gemacht. Sie sind nicht nur ein super kreatives Team, sondern haben auch ein feines Gespür dafür, was Spieler wollen. Sie haben es geschafft, ihre Leidenschaft für das Spiel in etwas zu kanalisieren, das gleichzeitig vertraut und doch einzigartig im Tower Defense-Genre ist. Ihr Sinn für Spaß und Innovation scheint bei allem, was Bish Bash Bots zu bieten hat, definitiv durch!“