Bish Bash Bots: Release-Termin für Oktober datiert

Das Veröffentlichungsdatum und eine neue Steam-Demo für Firestoke und Catastrophic_Overloads Koop-Party-Spektakel Bish Bash Bots wurden mit einem neuen Trailer enthüllt, der auf dem The MIX-Showcase vorgestellt wurde.

Bish Bash Bots wird am 19. Oktober für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen und bringt das Chaos und den Wahnsinn von Overcooked, Arcade-Kämpfe und strategische Tower Defense, alles liebevoll für Couch-Koop-Fans gestaltet. Probiert es jetzt mit der neuen Steam-Demo aus, die ab sofort verfügbar ist!

Bish Bash Bots ist ein Koop-Partyspiel, das die strategische Planung der Tower Defense mit der Unmittelbarkeit des Spaßes und der wilden Schlägerei verbindet, bei der ihr mit euren Kumpels abtrünnige Roboter auf dem Schlachtfeld zerschmettert.

Baut aufrüstbare Geschütztürme, schaltet Gadgets frei und zerschlagt Bots mit riesigen Hämmern. Eine Reihe von Geschütztürmen und Gadgets ermöglicht es euch, eure Strategie zu variieren, während ihr mit einzigartigen Robotern konfrontiert werdet, die ihr schubsen, stoßen und sogar in Löcher stoßen könnt!

In einer cartoonhaften Darstellung einer Zukunft, in der Maschinen den Menschen die Technologie gestohlen haben und sie gegen sie einsetzen, begibt sich ein Team von ungewöhnlichen Helden auf ein großes Abenteuer, um die abtrünnigen Roboter zurückzusetzen und die Welt zu retten. In 8 lebhaften und farbenfrohen Biomen in 32 Levels müssen die Spieler mit einer Vielzahl von Gefahren fertig werden, wie z. B. mit überhitzten Geschütztürmen im Vulkan-Biom oder der gefährlichen Flora des überwucherten Dschungels, wo mutierte Pflanzen dich und deine Freunde einfangen können!

James Letherby, Mitbegründer von Catastrophic_Overload, sagte: „Wenn du ein Fan von Koop-Multiplayer bist oder aus erster Hand erfahren willst, wie wir Action und Tower Defense verbinden, dann schau dir die Bish Bash Bots-Demo auf Steam an. Wir freuen uns auch, ankündigen zu können, dass die Vollversion am 28. September für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen wird.“