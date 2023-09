Rugrats: Adventures in Gameland: Neues Spiel zur Kultserie angekündigt

Mit Rugrats: Adventures in Gameland wurde ein neues Spiel der Trickfilmserie für moderne Plattformen angekündigt.

Eine Gruppe von Babys übernahm in den 90er Jahren das Programm von Nickelodeon: die Rugrats. Jetzt wurde bekannt, dass mit Rugrats: Adventures in Gameland ein neues Spiel zur Zeichentrickserie in Entwicklung ist.

In dem Jump’n’Run schlüpft ihr in die Rolle von Tommy, Chuckie und dem Rest der Bande, die jeweils mit unterschiedlichen Eigenschaften daherkommen.

Zu den Features des Spiels heißt es von offizieller Seite:

Puzzle-Platformer, der das beliebte Gameplay der NES-Ära mit modernem Spieldesign kombiniert.

Mehrere Level mit einzigartigen Themen, Geheimnissen und Endgegnern aus der Rugrats-Welt

Hüpfen, schubsen, erkunden und tausche Babys, jedes mit seinen eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Mechaniken

Cameos von beliebten Charakteren aus der Fernsehserie im gesamten Spiel

Die HD-Version bietet handgezeichnete Animationen im Stil der Zeichentrickserie

Die Spieler können zwischen 8-Bit- und HD-Grafik umschalten

2 Spieler im Koop-Modus

Rugrats Adventures in Gameland wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen.