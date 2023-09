Mobile-Gaming: MEGA MAN X DiVE Offline erhältlich

Erkundet ab sofort den Cyberspace in Capcoms Mobile-Game MEGA MAN X DiVE Offline.

Ladet den Mega Buster auf und macht euch bereit, in die Schlacht zu ziehen, denn MEGA MAN X DiVE Offline ist ab sofort auf PC via Steam, iOS und Android erhältlich. Mit der Hilfe von bekannten Kämpfern und brandneuen Jägern geht es in eine verschlüsselte Cyberspace-Welt, die als Deep Log bekannt ist, um verlorene Daten aus der Mega Man X-Serie zu retten.

In MEGA MAN X DiVE Offline hat ein unbekannter Bug die Spieldaten im Deep Log beschädigt und die gesammelten Erinnerungen an die Mega Man X-Serie gelöscht. Die Spieler folgen der Anleitung eines Navigators namens RiCO, um die Wahrheit hinter diesem mysteriösen Fehler aufzudecken, und übernehmen die Kontrolle über Hunter-Programme, die auf beliebten Charakteren aus allen Serien der Mega Man-Franchise basieren, darunter X, Zero, Axl, Vile, Alia, Sigma und andere Fan-Lieblinge, um feindliche Maverick-Viren zu besiegen und die Dateien des Deep Logs wiederherzustellen.

Spieler können auch verschiedene Modi in MEGA MAN X DiVE Offline erkunden. Im Story-Modus können sie Abschnitte abschließen und in der Geschichte vorankommen, während sie Erfahrungspunkte sammeln und Materialien erhalten, um Charaktere oder Waffen aufzuleveln.

Der Event-Modus erlaubt es engagierten Jäger, zusätzliche Story- und Sub-Story-Stages zu finden, die auf Mega Man Battle Network, Mega Man Legends und anderen Mega Man-Spielen basieren, und gleichzeitig Charakterdatenfragmente zu sammeln, um Gegenstände weiter aufzustocken.

Im Herausforderungsmodus können Jäger den Jakob Orbital Elevator hinaufklettern, um sich Upgrades und Spezialfähigkeiten zu verdienen, indem sie verschiedene Herausforderungen, Time-Attack-Missionen und mehr absolvieren.