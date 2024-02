Rugrats: Adventures in Gameland: Spiel erscheint im März, Steam-Demo verfügbar

Rugrats: Adventures in Gameland wird im März erscheinen, doch schon jetzt gibt es auf Steam eine Demo.

Rugrats: Adventures in Gameland, das retro-inspirierte Puzzle-Platforming-Adventure, das auf der beliebten Nickelodeon-Franchise aus den 90ern basiert, debütiert seine erste öffentliche PC-Demo während des Steam Next Fest.

Das klassische Cartoon-Abenteuer wird im März 2024 für PC via Steam, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

The MIX Games wird durch seine Partnerschaft mit Limited Run auch eine spezielle NES-Edition anbieten, die in den kommenden Wochen vorbestellt werden kann.

Begleitet die schlausten Babys der Welt – Tommy, Chuckie und die entzückenden Zwillinge Phil und Lil – in einem brandneuen NES-inspirierten Abenteuer voller Unfug, Windeln und Fantasie. Macht euch bereit für Dschungelabenteuer im Hinterhof, Sandkastenwüsten und gruselige Dachbodenruinen, die ihr allein oder mit einem Freund erkunden könnt. Ein Baby muss tun, was ein Baby tun muss!

Rugrats: Adventures in Gameland bringt eine babyfrische Interpretation des Retro-Gameplays. Durch die Mischung von Elementen aus der NES-Ära mit modernem Design können die Eltern von heute ihre Kinder in ein nostalgisches Franchise einführen, und zwar durch ein bezauberndes Koop-Abenteuer für bis zu zwei Spieler, bei dem die Babys zusammenhalten müssen, um zu gewinnen.

Wechselt zwischen 8-Bit-Grafik für ein authentisches Retro-Gameplay-Erlebnis und HD-Grafik mit handgezeichneten Animationen für eine Reise direkt zurück in die kultige Nickelodeon-Fernsehserie.

Erforscht sechs eigenständige Level in der von den Rugrats erfundenen Welt, die voller Geheimnisse, Herausforderungen und Endgegner sind. Hüpft über Eisblöcke in der Ice Cream Factory (der Kühlschrank), wagt euch in die Night Oasis (der Sandkasten) und trotzt dem Haunted House (der Dachboden).

Tauscht die Babys aus, um ihre unterschiedlichen Fähigkeiten einzusetzen: helft Chuckie, seine Ängste zu überwinden, indem ihr hochspringt, oder ruft Phil herbei, damit er schneller Löcher gräbt.