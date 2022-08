Black Myth: Wukong: Brandneue Zwischensequenz und OST-Vorschau

Eine über sechs Minuten lange Zwischensequenz aus dem Action-Adventure Black Myth: Wukong zeigt zuvor noch nie gesehene Charaktere.

Zum Spiel des Entwicklers Game Science wurde weiterhin eine exklusive Vorschau mit Raytracing und NVIDIA DLSS gezeigt.

Zusätzlich könnt ihr in einem weiteren Video ausführlich dem Soundtrack zu Black Myth: Wukong lauschen.

⚠️ WORLD PREMIERE — Black Myth: Wukong ⚠️

Get an exclusive look at the definitive #RTXOn experience in this upcoming challenging action RPG.

Fully enhanced with ray tracing and NVIDIA DLSS. pic.twitter.com/iNEb3NHQwN

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) August 20, 2022