Blue Dragon: Sakaguchi hat kein Interesse an einem Remake

Hironobu Sakaguchi, Schöpfer von Fantasy und Gründer des Entwicklerstudios Mistwalker hat kein Interesse an Remakes zu Spielen wie Blue Dragon.

In einem Interview sagte Sakaguchi, dass es diesbezüglich keine Pläne gebe. Vom Aufwand her würden Remakes ohnehin das Ausmaß einer richtigen Entwicklung annehmen. Anstatt eines Remakes hat Sakaguchi auch eher Lust auf etwas ganz Neues:

Über eine erneute Zusammenarbeit mit Xbox sagte zudem, dass er über die Zukunft bisher nicht nachgedacht habe und lieber ein wenig Urlaub machen würde.

„Um ganz ehrlich zu sein, habe ich noch nicht viel über die nächsten Schritte für das Unternehmen nachgedacht oder darüber, wohin wir gehen wollen, und ich denke, ich könnte ein bisschen Urlaub zwischen jetzt und dem, was wir als Nächstes tun, gebrauchen. Wir werden also sehen, was passiert, das bleibt abzuwarten.“