Borderlands Collection: Pandora’s Box: Ultimative Sammlung angekündigt

Entwickler Gearbox Software und Publisher 2K Games kündigen mit der Borderlands Collection: Pandora’s Box die ultimative Sammlung für Spieler an, die ihre Borderlands-Sammlung vervollständigen möchten.

Mit Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 und New Tales from the Borderlands sind alle Teile der Serie sowie deren Erweiterungen enthalten. Der reguläre Preis wird 149,99 US-Dollar betragen. Zum Verkaufsstart am 1. September wird es einen Rabatt geben, der den Gesamtpreis auf 59,99 US-Dollar senkt.

Diejenigen, die bereits im Besitz einer digitalen Kopie eines Titels der Borderlands Collection: Pandora’s Box sind, haben die Möglichkeit, den Rest der Sammlung für 30,- US-Dollar zu erwerben.

Die Sammlung wird für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.