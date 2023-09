Borderlands Collection: Pandora’s Box: Sammlung zum Sonderpreis erhältlich

2K und Gearbox Software enthüllten zwei neue Möglichkeiten, das Universum der weltberühmten Borderlands-Reihe zu erleben, die bis heute Millionen von Fans in ihren Bann zieht.

Borderlands Collection: Pandora’s Box erscheint am 1. September 2023 für PC via Steam, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5

Borderlands 3 Ultimate Edition erscheint am 6. Oktober 2023 für Nintendo Switch

Borderlands Collection: Pandora’s Box vereint erstmalig in einem riesigen Paket die sechs hochgelobten Basisspiele der legendären Reihe: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 und New Tales from the Borderlands samt all ihrer Erweiterungsinhalte.

Das rein digitale Angebot gibt es zum von 149,99 € und für begrenzte Zeit zum Sonderpreis von 59,99 €. Je nachdem, welche Titel man bereits besitzt, kann man seine Sammlung auch zum Sonderpreis vervollständigen.