Bossa Studios: Entwickler entlässt ein Drittel seiner Mitarbeiter

Der britische Entwickler Bossa Studios wird einem Bericht zufolge 19 Personen und damit rund ein Drittel seiner Beschäftigten entlassen müssen.

Noch 40 Mitarbeiter wird der für Spiele wie I Am Fish, Surgeon Simulator 2: Access All Areas oder I Am Bread bekannte Entwickler dann noch beschäftigen.

In einem Statement sagte Mitbegründer Henrique Olifiers, dass die vielen AAA-Spiele, die seit September erschienen sind, sowie steigende Betriebskosten und branchenweite verzögerte Finanzierungsentscheidungen zu diesem Schritt geführt haben.

Olifiers sagte:„Infolge dieser Blue-Moon-Situation mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, das Studio so umzugestalten, dass es die Situation widerspiegelt, in der wir uns am Ende dieses Jahres befinden, und all unsere Bemühungen auf Lost Skies zu konzentrieren. Das bedeutet, dass wir uns in der herzzerreißenden Lage befinden, etwa ein Drittel des Studios entlassen zu müssen – darunter auch einige unserer engsten Mitarbeiter.“

„Während wir unser Möglichstes tun, um sie zu unterstützen, wären wir für jede Hilfe dankbar, die unsere Branchenkollegen geben können, um diese großartigen Leute bekannt zu machen – oder noch besser, um sie als Teil ihres Teams einzustellen.“

„Sie werden kaum einen besseren Spieleentwickler finden als einen dieser Bossianer, für die wir uns ohne zu zögern verbürgen werden.“

„Wir sagen oft, dass es schwierig ist, Spiele zu entwickeln, aber nichts ist schwieriger, als zu sehen, wie Leute, die man bewundert, entlassen werden. Letztendlich haben wir unser Bestes gegeben, um diese Situation zu vermeiden, und es tut uns wirklich leid, wo wir gelandet sind.“