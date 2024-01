UK Charts: EA Sports FC 24 und PS5 im Dezember top

Autor:, in / UK Charts

Im Dezember waren in Großbritannien EA Sports FC 24 und PlayStation 5 Verkaufsschlager.

In Großbritannien wurden im Dezember 6,9 Millionen Videospiele (physisch und digital) verkauft. Dazu kamen knapp 500,000 verkaufte Konsolen.

Im Weihnachtsmonat war EA Sports FC 24 das meistverkaufte Videospiel in der Region. Für Call of Duty: Modern Warfare III reichte es nur für den zweiten Platz, aber noch vor Hogwarts Legacy und Super Mario Bros. Wonder.

Die meistverkaufte Konsole war die PlayStation 5, die trotz eines Rückgangs von 19 % gegenüber November im letzten Monat des Jahres ganz vorn lag. Die Nintendo Switch legte zum vorherigen Monat um 39 % zu, bei Xbox Series X|S waren es nur 6 %.

UK Top 10 im Dezember (physisch und digital)

EA Sports FC 24 Call of Duty: Modern Warfare 3 Hogwarts Legacy Super Mario Bros Wonder (nur physisch) Grand Theft Auto V Spider-Man 2 Mario Kart 8: Deluxe (nur physisch) Avatar: Frontiers of Pandora Red Dead Redemption 2 Nintendo Switch Sports (nur physisch)