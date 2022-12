Brawlhalla: Luchador Tezca schließt sich dem Kampf an

Im Free-to-Play-Prügler Brawlhalla hat sich ein neuer Kämpfer dem Roster angeschlossen: der Luchador Tezca.

Mit seiner brandneuen und hochbeweglichen Waffe, mit der sich mehrere Angriffe aneinanderreihen lassen, schließt er sich der Riege an, um Ruhm und Ehre zu erlangen und in die heiligen Hallen von Valhalla aufgenommen zu werden.

Über den Neuzugang verrät Ubisoft:

„Óscar Huerta war einst der berühmteste Luchador in ganz Mexiko, bevor er seine wahre Bestimmung entdeckte und den Mantel der Jaguar-Maske annahm. Tagsüber war er Tezca, der in ausverkauften Arenen auf der ganzen Welt kämpfte, während die Fans den größten Luchador ihrer Generation bejubelten. Nachts wurde er ein Held der Selbstjustiz, ein Geist der Gerechtigkeit, der die bösen Mächte bekämpfte, die sein Volk unterdrücken wollten. In Walhalla schwelgt Tezca in den Turnieren und bleibt ein Meister der Show.“