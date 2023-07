Brawlhalla: Crossover mit Halo Master Chief und mehr

Autor:, in / Brawlhalla

Ubisoft gab den Start von Brawlhalla: Combat Evolved bekannt. Dieser bringt zwei Epic Crossovers, einen Sidekick, Waffenskins, Avatare und einige weitere neue Inhalte.

Der Master Chief ist ein Epic Crossover für Isaiah. Der Master Chief wurde seit seiner Kindheit zum Kämpfer erzogen, was ihn zum berühmten Supersoldaten Spartan machte, der ganze Generationen von Spielenden inspirierte.

Um seine Gegner in Brawlhalla zu bezwingen, setzt er den SPNKr-Raketenwerfer und die Magnum-Pistolen ein. Für seine Signature-Attacken stehen ihm ein ganzes Arsenal an Signature-Waffen zur Verfügung.

Der Gebieter ist ein episches Crossover für Sidra. Er kämpft an der Seite mit oder auch gegen den Master Chief mit unnachgiebiger Zähigkeit und unübertroffenen Fähigkeiten im Kampf. In Brawlhalla verfügt Der Gebieter über eine Brennstabkanone und ein Energieschwert, in seinen Signature-Attacken kämpft er gegen die Flood, wobei der die Parasiten gegen seine Feinde einsetzt.

