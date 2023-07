Activision Blizzard: Nasdaq-Börsenabgang könnte Übernahme besiegeln

Autor:, in / Activision Blizzard

Activision Blizzard wird aus dem Nasdaq-100 Index genommen, was als Vorbereitung auf den Abschluss des Deals mit Microsoft gesehen wird.

Der New Yorker Börse Nasdaq gab bekannt, dass Activision Blizzard aus dem Nasdaq-100 Index genommen und durch The Trade Desk ersetzt wird. Activision soll noch vor der Eröffnung des Marktes am Montag, 17. Juli aus der Notierung genommen werden.

Dieser Schritt könnte der Vorbereitung dienen, um die Fusion zwischen Activision Blizzard und Microsoft abzuschließen.

In dieser Woche wurde die einstweilige Verfügung der FTC zur Blockierung des Deals von einem US-Gericht abgeschmettert. Während man mit der britischen Wettbewerbsbehörde CMA neue Gespräche sucht, hat die FTC vergangene Nacht angekündigt, in Berufung zu gehen.

Derzeit läuft noch eine vorläufige einstweilige Verfügung, die den Abschluss in den USA verhindert. Diese läuft allerdings am Freitag ab.