Ubisoft gab bekannt, dass Brawlhalla kürzlich einen bedeutenden Meilenstein passiert hat: 100 Millionen Spieler. Um dies zu feiern, wird das Spiel ab sofort ein besonderes Event veranstalten.

Das 100-Millionen-Brawler-Event läuft bis zum 7. Juni. Während dieser Zeit können alle Legenden in der ersten Woche in der Free-to-Play-Rotation gespielt werden, in der „Brawl der Woche“-Warteschlange gibt es täglich wechselnde Spielmodi und in Mallhalla, dem In-Game-Shop, gibt es täglich themenbezogene Verkaufsartikel.

Zu den neuen Inhalten gehören unter anderem ein Epic Skin für Inari Yumiko, ein Farbschema, thematische Login-Belohnungen und Hintergrundanimationen für die Dämoneninsel. Ab sofort werden die Spieler auch ein neues Logo und andere visuelle Branding-Updates sehen, die auch nach dem Ende des 100-Millionen-Brawler-Events im Spiel bleiben werden.