Publisher Wired Productions und das preisgekrönte Studio Nosebleed Interactive geben den Release des Vostok Inc. Pinball-DLCs für Arcade Paradise bekannt.

Die neueste Erweiterung der Light-Management-Sim führt einen Flipper-Automaten im Vostok Inc.-Design ein, an dem Spieler ihre kühnsten Pinball-Träume Realität werden lassen können. Mit den eingebauten Tilt-Funktionen und eigens für die Maschine kreierten Missionen werden ihre Reflexe auf eine harte Probe gestellt.

Der auf dem kultigen Twin-Stick-Shooter basierende Vostok Inc. Pinball-DLC motiviert Spieler Skillshots quer über den Tisch zu landen, um ihre Multiplikatoren zu erhöhen und den Multiball für ein MAXIMUM MOOLAH perfekt zu treffen.

Der Vostok Inc. Pinball-DLC erscheint während der Feierlichkeiten zum 15. Geburtstag von Wired Productions. Der Vostok Inc. Pinball-DLC ist ab sofort für 1,99 € auf PC, Xbox und PlayStation verfügbar. Die Arcade Paradise: High Score Edition ist für 27,99 € erhältlich. Auf Nintendo Switch erscheinen der Vostok Inc. Pinball-DLC und die High Score Edition am 25. Mai.